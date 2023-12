Rannula pärast nappi võitu TalTechi üle: see oli selline kivist vee välja pigistamine

Kalev/Cramo ameeriklasest mängujuht Marreon Jackson sai TalTechi vastu platsile vaid neljaks ja pooleks minutiks, mille jooksul isiklikku punktirarvet ei avanud. Rannula tunnistas, et pole Jacksoni tegutsemisega rahul ning ta ei välistanud, et jaanuaris võib koosseisus tulla vangerdusi.

„Selline see klubikorvpall on, eks jaanuaris vaatame, mis võimalused on. Aga seis on selline, et liigselt riskida ei ole mõtet. Kui mingid variandid tekivad, siis kindlasti kasutame neid,“ märkis Rannula.