Georgi Tunjovi müsteerium: särav statistika, kuid ei sobi legendtreeneri joonisesse. Serie B võib pakkuda väljapääsu

Kui uskuda sealseid väljaandeid, on Eesti jalgpallikoondislane Georgi Tunjov sattunud Itaalias tõeliselt pentsikusse seisu. Ehkki numbrid reedavad, et poolkaitsja teeb Pescaras elu hooaega, on tegelikkus oluliselt vastuolulisem. Paradoksaalne võib olla ka olukorra lahendus.