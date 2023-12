Sten Saaremäe teekond ülekaalulisest poisist MMA profivõitlejaks: kõva tahe ja lähedaste abil tumedast august välja tulemine

„Ma hüppasin batuudil ja kukkusin nii halvasti, et kõik sidemed läksid puruks. Arstid on öelnud, et ma saan enda lõbuks ilmselt ikka treenida ja võistelda, aga mitte enam samal tasemel nagu enne. Olen küll juba üle pooleteise aasta füsioterapeutide abil taastumisega tegelenud, kuid põlv pole endiselt sajaprotsendiliselt taastunud ega ilmselt seda ei juhtugi,“ tõdes ta.

See aeg on olnud mentaalselt väga keeruline. Kõige tumedast perioodist aitasid tal üle saada lähedased inimesed ja treeningkaaslased. „Eks seda kõike tuleb mõistusega võtta. Muidugi soovisin jõuda oma alal kõrgeimale tasemele ja nüüd põlv seda teha ei lase. Aga ma proovin asja võtta tänaseks nii, et elu tahab ehk midagi mulle näidata ning mind uuele rajale juhtida,“ arutles Sten Saaremäe.