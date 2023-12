„Dopinguproov ja Slovakkia pealinn, palun!“ Treener Hein ja dopingukütid on valmis ka kell kümme õhtul koos Jefimovaga kontrolltöödeks harjutama

Alustuseks pean klassikaga tulema: mis tunne on?

Parima treeneri valimine oli ootamatult õhtu alguses ja ma ei jõudnudki väga sisse elada. See tuli ootamatult, aga hea, et see varakult ära oli. Edasi sain pingevabalt õhtut nautida.

Enelil oli palju pingelisem?

Kindlasti oli temal praadimist palju rohkem.

Sa ütlesid, et sa pole kõnede inimene, aga kui lihtsalt see sul tuli?

Panin lihtsalt inimesed kirja, keda tahan tänada ja tegin ka väikse vihje basseini poole (Hein andis kõnes mõista, et Eesti vajab täismõõtmetes olümpiabasseini, sest praegu tehakse trenni spaades – R. V.). See on Eesti ujumise suur mure.

Teie kõnedest jäi kõrva, et ega see koostöö pole meelakkumine ja ohvreid tuleb palju tuua. Kas sa oledki reaalselt iga hommik kell viis Eneli ukse taga, et trenni minna?