Aasta võistkonna kapten: „Naudime üksteisega olekut ka palliplatsilt väljaspool. Võib-olla vahel isegi liiga palju.“

Sidemängija Karolina Kibbermann tunnistas, et kuulis uhket fakti Õhtulehe ajakirjanikult. Kapten Liis Kiviloo aimas, et nii võib olla.

„Olen umbes kümme aastat koondises olnud ja nii kaua see ongi regulaarselt koos käinud,“ osutas Kiviloo. „Naiste võrkpalli on järjepanu panustatud. Oleme saavutanud veel ajaloolisi verstaposte: esimene EMile pääs, esimene korraldatud EM ja nüüd siis esimene Kristiina. See on meie jaoks väga-väga suur au.“

Kibbermann: „See on võib-olla natuke selle taga, kui paljud naissportlased käivad välismaal kogemust saamas ja otsustavad minna profiks. Kui Eesti taasiseseisvus, siis polnud naistel kõige popim valik minna välismaale sporti tegema. See, et meil mängis märkimisväärselt suur hulk naisi välismaal, on kindel põhjus, miks suvel nii edukad olime. See pole üldse lihtne teekond, mida ette võtta.“