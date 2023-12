Noppeid Eesti sportlaste auhinnakapist: Georg Lurich sai emiirilt kaamelid, Paul Keres Ameerikast auto ning Roman Fosti Raplast pudeli viina

Spordivõistlus auhinnata polegi justkui õige võistlus – lisaks esimese kohaga kaasnevale aule ja kuulsusele on parimatele atleetidele ikka ette nähtud ka midagi materiaalset, olgu siis oliivioks nagu antiikolümpiamängudel või 4,5 miljonit dollarit, millega saab arvestada Wimbledoni tenniseturniiri tšempion. Kõige tavapärasemaks auhinnaks on mõistagi medalid ja karikad, kuid lähemalt silmitsedes on pilt märksa kirjum. Milliseid rohkem või vähem kiiksuga või tänapäeva vaatepunktist veidraidki auhindu võib Eesti ja maailma sportlaste auhinnariiulilt leida?