VÄGEV! Mai Narva tuli MMil tosina parema sekka

Kokku sai ta 11 vooruga kirja 7,5 punkti, millega sai 117 võistleja seas 12. koha. Maailmameistriks tuli neutraalse lipu all võistlev venelanna Anastassia Bodnaruk, kes alustas viimast võistluspäeva liidrikohalt. Ta alistas otsustavas lisamatšis India maletaja Humpy Koneru. Pronksi teenis hiinlanna Lei Tingjie.

„Tunnen end suurepäraselt. Täna peitus võti esimeses mängus [Vladimir] Fedosejeviga. Ma polnud eile viimase kahe mänguga eriti rahul. Tundsin täna, et pidin võitma kaks matši. Kui ta mängis sama avangu, mis esimeses mängus, siis tahtsin teha asjad keerukamaks. See õnnestus täiuslikult. Olen päris õnnelik. Võib-olla mängisin kohati liiga kindla peale ja tehniliselt. Kuid ma ei tundnud, et olin üheski matšis plindris,“ lausus Carlsen pärast turniiri rahvusvahelise maleliidu vahendusel.