KAHJU! Uuesti haigestunud Kläbo jääb Tour de Skilt eemale: kohutav on niimoodi aastat lõpetada

27aastasel Kläbol on kulgenud hooaeg raskelt. Mäletatavasti haigestus ta novembri alguses koroonasse ning jäi esimestel MK-etappidel võiduta. Sellele vaatamata on üheksakordne maailmameister praegu MK-sarja üldliider, kuid jääb peagi sellest positsioonist ilma. Tour de Skist loobumine on eriti valus just seetõttu, et sel hooajal pole kavas ühtki tiitlivõistlust ning Itaalias ja Šveitsis peetav seitsmeetapiline tuur ongi murdmaasuusatajatele talve tipphetkeks.

Seda tunnistas ka Kläbo ise. „Väga kurb ja vale tunne on seda öelda, aga kahjuks ei osale ma sel hooajal Tour de Skil. Mind murdis pärast eelmisel teisipäeval Davosi saabumist maha palavik. Lamasin voodis kuus päeva järjest. Läksin jõululaupäevaks koju, lootes, lootes, et tervenen kiiremini ja olen Toblachis startimiseks valmis. Kuid mu keha ei ole jätkuvalt selleks võimeline. Tour de Ski oli selle hooaja suur eesmärk ning ilmselt on mul nüüd raske leida ülejäänud MK-sarjaks motivatsiooni. Kohutav on nii halvas vormis aastat lõpetada ning kindlasti polnud mul plaanis sellised jõulud,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Tour de Ski nii 2019. aastal kui ka mullu ja tunamullu võitnud Kläbo lisas, et on ise andnud endast parima, et haigestumisi vältida, kuid kahjuks pole see õnnestunud. „Üritan alati järgida kõiki ettevaatusabinõusid ning olla praegusel aastaajal rohkem eneseisolatsioonis, et mitte haigestuda. Paraku algas see hooaeg raskelt juba oktoobris, mil haigestusin koroonasse, ja nüüd on mul ka palavik. See on väga masendav, aga loodetavasti on sellega mõneks ajaks kõik.“

Viiekordne maailmameister lisas: „Keskendun nüüd täielikult taastumisele ja loodan, et 2024. aasta algab paremini. Ning loomulikult soovin kõigile Tour de Skil osalejatele palju edu!“

Kläbo kõrvalejäämise pärast kurvastas ka Norra rahvusringhäälingus (NRK) suusaeksperdina töötav Therese Johaug, kes on võitnud naiste seas Tour de Ski samuti kolmel korral. „Väga kahju, et me ei näe teda Tour de Skil. Ta näitas MK-sarjas fantastilist vormi. Teistel olnuks tükk tegu, et teda tuuril alistada.“

Norra suusakoondise arst Ove Feragen kinnitas, et Kläbo oli viimase hetkeni lootnud, et saab siiski Tour de Skil osaleda. „Kahjuks algab see tema jaoks siiski liiga vara,“ tõdes ta.