Ralliekspert: Tänaku aasta M-Spordis võinuks olla muinasjutuline, kuid meenutas lõpuks õudusunenägu

Clark usub, et eestlasel läks M-Spordis sisuliselt terve aasta ootustele vastupidiselt. „Tänaku naasmine meeskonda, kust sai tema karjäär alguse, võinuks olla muinasjutuline, kuid kujunes pigem õudusunenäoks,“ arutles ta.

„Sellele vaatamata pole kaks võitu vilets tulemus hooajal, kus ta oli hädas autoga, mis talle kunagi ei sobinud. Lisaks M-Spordi meeskond, millega ta muutus järjest rohkem rahulolematumaks.“

Siiski arvab Clark, et Tänak näitas, et on sama võimekas sõitja kui neli aastat tagasi Toyotaga maailmameistriks tulles. „Nii vaadates võib isegi öelda, et võidud Rootsis ja Tšiilis tunduvad muljet avaldavad. Tänak näitas nendel etappidel puhast kiirust ja oskusi, mis viisid ta vaid mõned aastad tagasi rallimaailma tippu,“ selgitas ta.

Clarki hinnangul sai Tänakul lõpuks M-Spordi hädadest mõõt täis. „Aga paljudel teistel puhkudel tundus, et 2019. aasta maailmameister proovis tänavu oma Puma lihtsalt etapist läbi lohistada. Teda häirisid kas pidevad tehnilised probleemid või polnud tal lihtsalt piisavalt kiirust, et Toyotale ja Hyundaile vastu saada.“

„Lõpuks otsustas Tänak, et tal on sellest küllalt, ja naasis 2024. aastaks Hyundaisse, et püüda oma teist MM-tiitlit.“

Kolmandale kohale paigutas Clark sel hooajal MM-sarja üldarvestuses teiseks tulnud Toyota piloodi Elfyn Evansi.

„Vaieldamatult oli ta 2023. aastal suurima arengu teinud sõitja ning pole kahtlust, et Evansil oli väga tugev hooaeg. Pärast mullu võiduta jäämist tundis ta end tänavu autos järjest mugavamalt. Selle tulemuseks oli kolm etapivõitu ja võitlus tiitlile, mis sai kahjuks läbi, kui ta eelviimasel etapil Kesk-Euroopas vastu kuuri sõitis. Evans on järgmisel aastal Toyota esisõitja ning tema kiirus ja järjepidevus tänavu näitavad, et ta on selleks katsumuseks kindlasti valmis,“ selgitas Clark.