Florast lahkunute lood: terrorist, pool aastat pingil ja Pohlakuga põrkunud iseloomud

„Ma mäletan seda hommikut nii hästi, mulle tuli klubist kõne, kutsuti kontorisse ja ma siiralt arvasin, et me lähme rääkima lepingupikendusest. See, kuidas tollel hetkel teiseltpoolt lauda tuli selline ilma igasuguse empaatiata vastikult irvitav muie – vabandage, et ma kasutan võib-olla natuke labaseid väljendeid –, tegi haiget. Rohkem ei midagi, lihtsalt „nägemist“!“ meenutas Jürgenson.