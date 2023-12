SUUR LUGU: kas Eesti kergejõustiku medalikett pikeneb juba sise-MMil?

Õhtulehe reporter uuris rohkem kui 30 sportlaselt, kuidas nende ettevalmistus on kulgenud ja milliseid eesmärke nad seavad. MMi normid on taas ülitugevad. Praeguse seisuga on Glasgow-pilet vaid mitmevõistlejal Karel Tilgal, ent Eesti kergejõustikuliidu (EKJL) president Erich Teigamägi loodab, et koondisse lisandub veel üks mitmevõistleja ning ka üksikalade tegijaid.