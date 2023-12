Jalgpallitäht sai Kataris šoki: mul ei lubatud isegi alasti duši all käia

„Jalgpallis käivad kõik alasti duši all, aga mu meeskonnakaaslsed ütlesid, et ma ei või nii teha. Ma kartsin,“ tunnistas ta Daily Maili vahendusel.

„Seal söövad kõik kätega, mis on minu jaoks päris keeruline. Nad sõid kätega ja pakkusid seda mulle ka. Kui ma nuge ja kahvleid palusin, siis öeldi, et ei, ma pean kätega sööma. Nad olid hullud.“

Nüüdseks on Rodriguez jõudnud Brasiiliasse, kus esindab Sao Paulo klubi. Sel hooajal lõi ta 12 liigamänguga vaid ühe värava. „Ma arvasin, et siinne jalgpall on füüsilisem ja pole nii füüsiline, aga ma eksisin. Siin on väga kvaliteetsed mängijad, aga mäng on raske ja tehakse väga palju vigu.“