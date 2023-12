Jetisportlane Jasmiin Üpraus: „Ma arvasin, et saame surma. Umbes viis sentimeetrit jäi puudu, et see metallraam oleks esirehvi alla kukkunud.“

„GP1 masinaid üldiselt ei laenata ühelt sõitjalt teisele, sest need on ehitatud inimese järgi ja risk on kõrge, et midagi läheb katki. Ma ei olnud kindel, kas üldse oskan selle mudeliga sõita ja sain seda proovida kõigest 15 minutit enne starti,“ meenutas Üpraus kuu keskpaika.

Kokku tuli tal teha neli võistlussõitu, millest esimese lõpetas ta teisena, kuid järgmine kujunes elu üheks pööraseimaks katsumuseks. Nimelt avastas Üpraus umbes 20 minutit enne starti, et üks oluline osa tema varustusest on puudu.

„Mul oli kalipso seljas ja otsisin enda jalanõusid, aga neid ei olnud kuskil. Veelgi enam polnud kellelgi minu ümber 36 suurusega jalanumber. Mu sõbranna jooksis tribüünilt esimesse sobivasse poodi ja hakkas minu juhendamise peale sobivaid sõidususse otsima. Ma sõitsin rolleriga neid sinna proovima ning tõmbasin sussid seejärel teepervel palja jala peale. Aga see ei olnud veel kõik,“ kirjeldas Üpraus.