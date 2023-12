PÜHA ÖÖ! Eesti NBA kommentaator pidas jõuluõhtut otse-eetris seitse ja pool tundi jutti

25. detsembri NBA kohtumised on traditsiooniliselt kõrgendatud tähelepanu all ja tulevad jutti – kui üks lõppeb, saab järgmine kohe alguse. Esimeses matšis pandi pall mängu kell 19.00 – Pailk jõudis kohale pool tundi varem, aga seda 140 kilomeetri kauguselt Pärnust. TV3 majast lahkus ta kaheksa tundi hiljem, kui oli järjest kommenteerinud nii Milwaukee Bucks – New York Knicks, Golden State Warriors – Denver Nuggets ja Boston Celtics – Los Angeles Lakers kohtumisi.