Ligi viiendik Rootsi olümpiasportlastest elab allpool vaesuspiiri

See tähendab, et pärast eluaseme- ja meditsiinikulude tasumist jääb neile igakuiselt alles vähem kui 5717 Rootsi krooni ehk 518,39 eurot.

Uuringu korraldas Rootsi olümpiakomitee ning selle põhjal teenib 16% riigi olümpiasportlastest vähem, kui on seal toimetulekuks piisav.

Uuringu eestvedajaks oli Tokyo OMil hõbemedali võitnud purjetaja Anton Dahlberg, kes on olümpiakomitees projektijuhiks.

„Vaatepilt oli mulle üllatav. On väga palju inimesi, kellel on praegu tõesti rasked ajad,“ vahendati tema sõnu Taani telekanali TV 2 portaalis.

Dahlberg suutis selles siiski näha ka midagi positiivset. „Aga selle juures on lahe see, et pole ühtegi kaebust ja kõik on tänulikud, et saavad tegeleda sellega, mille vastu tunnevad kirge. Süda on see, mis edasi viib,“ selgitas ta.

Uuringus toodi ka välja, et ilma olümpiakomitee toetuseta elaks allpool Rootsi vaesuspiiri tervelt 44% riigi olümpiasportlastest.

„Kuid selge on see, et toimetame väga väikeste ressurssidega ning sportlased on küllaltki haavatavad,“ sõnas Dahlberg.