ÜLEVAADE | Kes on Eesti kõige populaarsemad sportlased?

Selgus, et 13 populaarseimast atleedist kandideerib vaid üks tänavuse aasta sporditähe auhinnale. Kuidas on lood teistega?

Vaatasime ka, milline on seis naaberriikides – kui Leeduga on seis küllaltki võrdne, siis näiteks Rootsi populaarseimal sportlasel on ilmselt jälgijaid rohkem, kui kõigil eestlastel kokku.

1. Ott Tänak (Autoralli) – ligi 376 000 jälgijat

Ilmselt pole Eesti spordisõbrale üllatuseks, et meie populaarseim atleet on ralliäss Ott Tänak. 36aastane saarlane on 2019. aasta maailmameister ning asub järgmisel hooajal Hyundai meeskonnas jahtima oma teist tiitlit.

Seejuures on Tänak väga populaarne ka võrreldes teiste rallimaailma tippudega. Näiteks on tal Instagramis rohkem jälgijaid kui tiimikaaslasel ja kangel konkurendil Thierry Neuville'il (330 000), tänavu tiitlit kaitsnud Soome talendil Kalle Rovanperäl (359 000), kaheksakordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l (330 000), järgmise hooaja Toyota esisõitjal Elfyn Evansil (154 000) ning tema bossil Jari-Matti Latvalal (210 000).

MM-sarja ässadest edestab Tänakut üksnes legendaarne Sebastien Loeb, kel on 646 000 jälgijat. Need arvud ei kannata aga erilist võrdlust neljakordse Rally America sarja tšempioni Travis Pastranaga (4,9 miljonit), kes on MM-sarjas löönud kaasa vaid üksikud korrad.

Tänak on Instagramis ka üks jälgitumaid eestlasi. Selles arvestuses on esikohal räppar Tommy Cash, kel on 1,1 miljonit jälgijat.