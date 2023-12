Laskesuusahooaja suurüllataja dilemma: kas jätkata tööd spordipoes?

Kui suurem osa laskesuusatajate koorekihist said MK-sarja esimese kolmandiku järel pisut puhata, et seejärel asuda valmistuma 6. jaanuaril algavaks Oberhofi etapiks, siis 25aastane Skogan sõitis eelmisel nädalavahetusel peetud Lezerheide etapi järel kiiremas korras kodumaale, sest ees ootasid vahetused Lillehammeri XXL-i spordipoes.

„Mul on päris mitu vahetust vahele jäänud,“ tunnistas MK-sarja kokkuvõttes 14. kohal paiknev Skogan. „Mul peaks olema mõned vahetused ka jaanuaris, aga ma ei tea – kui need mõned etapiga kokku jooksevad, siis pean need vist ümber vahetama. Saan aru, et asjad muutuvad nüüd pisut keerulisemaks.“