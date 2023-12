Eesti klubidest lahkunud välismaalaste välimääraja: hiilgavast Kovliarist väikse Kalevi ameeriklaseni, kes sai kasuteguri asemel kokku kasutusteguri

Vist mitte ükski Betsafe'i korvpallipodcast ei möödu sel kombel, et korvpallitreener Andres Sõber ei nahutaks seal Eesti klubides mängivaid välismaalasi, andes mõista, et laias laastus on tegemist kaerajaanidega, kellest enamuse teenetest võiks tiimid kiiremas korras ja südametunnistuse piinadeta loobuda. Kas just korüfee karmide sõnade tõttu, kuid kaheksa välismängijat (pluss üks peatreener) ongi hooaja seniste kuude jooksul Eestist lahkunud, viimati Mario Kegler, kellega Pärnu Sadam lõpetas poolte kokkuleppel lepingu jõululaupäeva eelõhtul. Heitkem kuivale statistikale toetudes pilk peale, millega need Eestist lahkunud kossumehed meie korvpallipublikule meelde võiks jääda.