91aastase naabrimehe garaaži mootorsaega hävitanud jalgpallilegendile määrati tohutu rahatrahv

Reedel otsustati 54aastase vutilegendi kodulinnas Stranbergis kohtus, et tal tuleb tasuda 420 000 euro suurune trahv. Lehmann mõisteti süüdi tahtlikus vara rikkumises ja lõhkumises, solvavas käitumises ning kelmuses. Süüdistaja oli nõudnud talle ka kümnekuulist tingimisi vanglakaristust.

Too garaaži saagimine toimus eelmise aasta suvel. Lehmann olla tülika naabriga juba pikemat aega olnud vaenujalal, ent kõnealune garaaž osutus viimaseks piisaks tema kannatuste karikas. Ta tormas mootorsaega varustatult naabri garaaži ning oligi raevuhoos mitu ehitise laetala läbi saaginud. Seejuures oli ta esmalt katsunud oma identideedi varjamiseks välja lülitada naabri turvakaamera, kuid see tal ei õnnestunud ja nii nägi garaaži õnnetu omanik kogu tegevust nii-öelda otseülekande vahendusel oma silmaga. Lehmann olla oma saetööga tekitanud naabrile sadadesse eurodesse ulatuva kahju. Mõistagi kutsus naaber kohale politsei.

Samas oli Lehmann ka ise politseile naabrite peale kaevanud, süüdistades neid tema eraomandi kahjustamises – nimelt on ta seisukohal, et kõnealune garaaž on ehitatud üldsegi tema maale!

Lehmann üritas end kohtus ka kaitsta, kuid tulutult. „Ta üritas jätta endast mulje, justkui oleks tema ise õigussüsteemi ohver,“ sõnas kohtunik Tanja Walter. „Aga ta pole ohver, ta on kurjategija, kes esitas ennekuulmatuid lugusid.“

Süüdistaja Stefan Kreutzer ütles kohtus, et Lehmannile esitatud süüdistuste puhul pole vähimatki kahtlust, et need vastavad tõele. „Ta lihtsalt tahtis naabriga tasa teha ja otsustas kasutada omakohut.“

Kohtuprotsessi esimesel päeval oli Lehmann tunnistanud, et läks tõepoolest naabri garaaži, käes mootorsaag. Ent see olla tal kaasas olnud täiesti juhuslikult. Suurt midagi ta enda sõnul tollest intsidendist ei mäleta.

Lehmann üritas kohtus väita ka, et tema mainet püütakse rikkuda. Kohtunik vastas seepeale lihtsalt: „Ainus, kes on enda mainet rikkunud, on kaitstav ise oma käitumisega.“