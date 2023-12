Hyundai pealik Tänakust ja Neuville'ist: meil tekib konflikte ja pingeid, aga olen siin, et sellega tegeleda

Abiteboul ei välista ka, et võib hakata uuel hooajal tiimikäsklusi jagama. Eelmisel hooajal oli mäletatavasti Neuville selge esisõitja ja tiitlipretendent, mistõttu tuli juba aasta teisel etapil Rootsis anda käsklusi.

Nüüd aga enam Hyundail kindlat esisõitjat pole. „Hooaja alguses on mõlemad sõitjad täiesti võrdsed nii informatsiooni, võimaluste kui ka lepinguõiguste poolest. Kolmandal autol on selge eesmärk neid toetada,“ selgitas Abiteboul.

„Oleme teinud kindlaks verstaposti, mis hetkest alates vaatame olukorra üle ning vaatame kehtestatud tiimisisesed reeglid üle, kuid ma ei täpsusta seda. Sõitjad on sellest teadlikud.“

Mäletatavasti olid Tänak ja Neuville Hyundais tiimikaaslased ka aastatel 2020-2022 ning toona ei saanud nad omavahel alati just hästi läbi. Abiteboul on sellega kursis ning usub, et nende vahel võib tekkida pingeid ka järgmisel hooajal. Samas arvab ta, et meeskonnale tuleb kahe tiitlipretendendi omamine selgelt kasuks.

„Tahaksin öelda, et see on hea probleem. Pigem tahaksin, et mul oleks kaks sõitjat ühe vastu ning vastutada tagajärgede eest, kui üks sõitja kahe vastu,“ sõnas Abiteboul.

Ta selgitas: „Tänavu olime mitmel etapil ühe sõitjaga mitme vastu. Kalle [Rovanperä], [Sebastien] Ogier' ja [Elfyn] Evansiga oli kohati keeruline konkureerida. See oli meile raske ning raske oli seda ka Thierrylt paluda.“

Midagi lihtsat Abitebouli aga ees ei oota. „Jah, [2024. aasta] tuleb raske ning meil tekib meeskonnasisest konkureerimist, aga usun, et sõitjad võivad tunda end kergemalt, et ei pea üksinda tervet tiimi tassima. Tundsin tänavu nii mõnigi kord, et Thierry õlul oli liiga palju pinget ning oleme märganud, et kui ta tegi vigu, siis olid need tingitud tohutust survest, sest ta oli üksinda.“