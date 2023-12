Kodakondsuse tõttu Rally Estoniale mitte lubatud venelane hakkab sõitma uue lipu all

Kuigi paljud alad on venelastel Ukraina sõja tõttu osalemise keelanud, siis rallimaailm on nad neutraalse lipu all siiski rajale lubanud. Tõsi – näiteks Rally Estonial ja mõnel etapil veel pole Grjazin oma kodakondsuse tõttu siiski teretulnud. Tõenäoliselt ootaks teda tuleval hooajal sama probleem ka MM-sarjas debüteeriva Läti ralliga.