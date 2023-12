Häberli kutsus koondisesse üheksa debütanti, väliseestlane jääb vigastuse tõttu kõrvale

Kõige põnevam nimi on neist kindlasti Berliini Hertha 17aastane, kelle ema on pärit Suure-Jaanist, isa Marokost ja tal on taskus Saksamaa pass. Vaatamata kirjule taustale räägib ta puhast eesti keelt. Ta on kuus korda esindanud Eesti U17 ja kolmel korral U19 koondist.