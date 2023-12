NEGATIIVNE AJALUGU: Detroit Pistons on teel NBA ajaloo halvimaks klubiks

Pistons kaotas hooaja esimeses mängus Miami Heatile vaid ühe punktiga, seejärel alistati järjest Charlotte Hornets ja Chicago Bulls ning edasi on tunnistatud vaid kaotuseid. Viimane võit jääb seega oktoobrikuu 28. päeva. Mis kõige hullem – korra on kaotus olnud kahe-, korra neljapunktiline, ent enamasti on allajäämised olnud suured või väga suured. Lausa kolm korda on tunnistatud vastaste 30+ punktilist ülekaalu.