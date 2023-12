ÜLEVAADE | Playstation 5 või Playstation 5 Slim? Mis vahe neil on peale selle, et Slim mahub kingikotti veidi paremini?

Viimase aasta jooksul on Sony müünud umbes 3 konsooli võrreldes iga konsooliga, mida Microsfoti Xbox on müünud, seega kui turuliider ta domineerib ka meil siin Eestis. Objektiivselt on Xbox ehitanud parema ja mugavama kasutajaliidese, mis pakub rohkem võimalusi kui Playstation 5 ning see on kõvasti väiksem, kuid mängude saamine on keerulisem ning võrgus mängimine on peaaegu võimatu. Eesti on olnud viimased 25 aastat Playstationi riik ja selleks jääme veel pikaks ajaks kui Microsoft midagi totaalselt muuta ei kavatse.

Kui palju siis Slim tegelikult väiksem on?

Playstation 5 esimene ja põhiline kriitika on alati olnud selle suurus. Kobakas ja raske masin vajab oma suurust, et seda võimsust kuidagi jahutada. Xbox Series X on pisike kuubiku laadne, mis mahub igasse riiulisse, kuid võib nahale põletada tugeva jälje, sest jahutamine on tõsine probleem. Sony tegelikult vajas juba ammu mingisugust lahendust Xboxi kahe väikese masina vastu. Xbox Series S on veel väiksem ja maksab vaevu pool Playstationi hinnast, kuid seal on mängija igavesti Xboxi online poe pantvangis. Series S läheb veel kuumemaks ning sellel on ka probleemid mängude jooksutamisel.

Playstation 5 Slim. Foto : Pressimaterjal

Playstation 5 Slim on teretulnud uuendus ning siin on mitu olulist muudatust. Esimene on muidugi suurus. Originaalne masin on 104mm (kõrgus) x 390mm (laius) x 260mm (sügavus), siis Silm on 96mm x 358mm x 216mm. Kuna mõlemast on olemas ka ilma plaadimängijata versioonid, siis nende suurused on 92mm x 390mm x 260mm ja 80mm x 358mm x 216mm. Keskmiselt on suurus vähenenud umbes 30% ja see tundub suur muudatus, kuid reaalsuses on mõlemad masinad ikkagi suuremad kui põhiline konkurent Xbox Series X. Aususe mõttes tuleb see ikkagi välja tuua. Kindlasti ei soovita osta ilma plaadimängijata versiooni, sest sellisel juhul on kasutaja täielikult ühe digitaalse poe pantvangis. Digitaalne ost on ainult rentimine, kuid plaat riiulis on ikkagi ostja omand. Pidage see oluline vahe endal meeles. Samuti plaati saame sõbraga vahetada, digitaalseid nimesid kusagil pilves mitte.

Kumb on võimsam - originaalne või Slim?

Võimekus on järgmine küsimus - kas Slim on kuidagi nõrgem või võimsam? Vastus on mõlemale ei, sest masinad on näitajate järgi täpselt sama. Üks väikene erinevus siiski on ja see on masinas sees oleva SSD kõvaketta mahutavus. Originaalne masin tuli sellise huvitava numbriga nagu 825GB vaba ruumi, siis Slim tuleb ilusa 1TB ruumiga. Arvestades tänaseid mängude suuruseid, siis 2-3 ekstra mängu mahutab ära. Igal juhul soovitan lisada oma SSD, mille kohta olen varem teinud ka õpetusvideo, sest see lisamugavus on seda väärt. Ise kasutan 2TB lisaketast, kuid konsool toetab kuni 8TB.