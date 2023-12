Paasoja viimaste sekundite kolmene tõi vendade duellis võidu Rapla peatreenerile. Nõmm: päris imeks ma seda ei nimetaks

„Päris imeks ma seda ikkagi ei nimeta,“ ei nõustunud oma kolmandast mängust Rapla peatreenerina teise võidu teeninud Nõmm kohtumise järel Delfi TV otse-eetris kommentaatorite hinnanguga, et tegemist oli tõelise jõuluimega. „See on oluline, et oleme siia võistkonda usu tagasi toonud ja mul on väga hea meel, et nad uskusid mängu lõpuni.“