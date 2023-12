Toyota tiimipealik Latvala punktireformist: meil on nüüd justkui kaks eraldi võistlust

Kui seni on olnud piloote (loe: Ott Tänak), kes on rallidele kaasa võtnud isikliku ilmamehe ehk tegelase, kes varustab sõitjat kõige asjakohasema ilmaennustusega, siis edaspidi võib meestel vaja minna ka isikliku matemaatiku abi, sest uus punktisüsteem tähendab tõsist rehkendamist.

Nii jagatakse punkte justkui kahes jaoks – esmalt lüüakse tabel lukku laupäeva õhtul ning vastavalt paremusjärjestusele saadakse 18, 15, 13, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Ent need punktid on tärniga ehk reaalselt kukuvad need piloodi kaukasse siis, kui ta oma masina pühapäeval ka ralli finišisse toob.

Ning pühapäeval on veel eraldi arvestus, kus päeva seitse paremat saavad vastavalt 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti. Lisaks jääb alles ka punktikatse, kus jagatakse võitjale 5, järgmistele aga vastavalt 4, 3, 2 ja 1 punkti.

Latvala möönab, et rallide viimasesse päeva põnevuse toomiseks oli vaja midagi muuta, kuid samas on see uus süsteem tema hinnagul paras puder ja kapsad, mis ajab fännid lihtsalt segadusse.

„See on Toyota Gazoo Racingu jaoks murekohaks,“ lausus Latvala. „Punktisüsteem on nüüd liiga keeruline, et fännid mõistaks selle ülesehitust. Ütleme nii, et vabalt võib jääda mulje, et meil on nüüd kaks eraldi võistlust.“

Latvala ei hakanud salgama, et Toyota taolist muudatust ei pooldanud. „Muidugi mõistame senist pühapäevaga seotud muret, kuid meeskonna vaatenurgast mõtlesime me väiksemale muudatusele – näiteks võinuks iga kiiruskatse võitmine anda lisapunkti.“

Latvala lisas, et muudatus võib kaasa tuua lihtsalt selle, et senist pühapäevale omast kahtlase väärtusega taktikat võib nüüd näha juba laupäeval.