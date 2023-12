ARVUSTUS | Rollimäng igale vanusele. „Super Mario RPG“ töötab paremini kui ootasin

Tegelikult on isegi vaenlased samades kohtades. Sama kehtib ka peidetud aarete ja puslede lahenduste kohta. Selle uuendatud versiooni arendajaks on ArtePiazza, kes peale visuaalse poole parendas ka lahingus olevaid mehaanikaid. Täpne nupuvajutus õigel hetkel rünnaku jooksul annab erinevaid boonuseid ning uus meeter all vasakus nurgas on põhilised asjad, mida on vaja teada. Teine oluline muutus on liikmete vahetamine keset võitlust ning see käib kiiresti. Sõltuvalt kolmest liikmest, kes hetkel mängus, on meil erinevad passiivsed boonused ja „super“ rünnak. See viimane on võimalik kui eelmainitud meeter jõuab 100% peale.

„Super Mario RPG“ (2023). Foto : Kaader mängust

Need uued muudatused teevad mängu oluliselt kergemaks kui selle originaalne versioon. See on mõistetav muudatus, sest täna on keeruline müüa seda 90-ndate halastamatut mängustiili. Praegune noor on harjunud koguaeg võitma ning nautima asju kiiresti ja kohe. „Super Mario RPG“ täielik läbimine võttis mul veidi alla kümne tunni, kuid mäng ei saa otsa kui lõpuboss on läbi. Pärast on mitu uut kõrvalist missiooni ning võimalus kõiki bosse uuesti alistada, kuid nüüd on nad veidi tugevamad. Tahaksin öelda, et need lahingud on toredad ja oluline osa mängust, kuid isegi kõige keerulisem versioon on ajuvabalt kerge ning mõtlemise vajadust tegelikult ei ole.

Nintendo Switchi omanikule on see kohustuslik ost

„Super Mario RPG“ on kiire meelelahutus, et korraks oma tähelepanu hajutada, kuid moodsa videomänguna see tegelikult ei ole konkureeriv. Nintendo Switchi omanikule on see kohustuslik ost, sest seal pole eriti tõsiseid videomänge nagu Playstationi, Xboxi ja Steami mängurid kogeda saavad. Seega võimalus nautida rollimängu kergete laste- ja mobiilimängude vahele on teretulnud. Tänase standardini ulatamisel on suurim puudujääk mängu narratiiv. See on liiga kerglane ja seosetu isegi Super Mario ja Nintendo taset arvestades. Põhjuseks on 90-ndate keskmisest halvem looehitus, sest tolle aja suurem fookus oli mängulisele puhtusele.

„Super Mario RPG“ (2023). Foto : Kaader mängust

Narratiiv on lugu müstilisest pahast, kes ühel päeval tuleb Seene kuningriiki ja viskab Bowseri tema lossist välja. Nüüd Mario ja seltskond proovib selle lossi tagasi saada. Siit edasi on hunnik suvalisi karaktereid ja kurjam, kellest mitte keegi ei hooli. Ei meie, ei mäng ise ega ükski karakter seal loos. Kuna Super Mario on rohkem selline füüsiline komöödia ja tõsisemate mängude paroodia, siis olgem ausad - keda see lugu siin huvitab. Mario jookseb ja hüppab, vahel on mõni tore kaklus ja visuaalselt see on piisavalt stimuleeriv, et see 10 tundi mõnuga ära täita. Lapselikud naljad ja selline pool puine on oma naiivsuses sarnase võluga nagu Power Rangers või Sailor Moon. Lapsed armastavad ja täiskasvanud puhkavad.