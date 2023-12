Valitsev MK-sarja üldvõitja pole koroonasse haigestumise tõttu sel talvel ühtegi starti teinud: tundsin end nädal aega rohkem surnuna kui elusana

Tema kaksikõde Lotta Weng, kes on sel talvel võistelnud juba mitu korda, tõdes, et valitseval MK-sarja tšempionil on praegu tõesti väga nõrk olla.

Tiril Weng ise tunnistas, et tal on mõnel päeval isegi raskusi voodist tõusmisega. Norra suusatäht haigestus pisut enne kodust hooaja avavõistlust Beitostölenis.

Weng lisas, et on põdenud koroonat raskemalt kui teised, kellega ta on rääkinud. „Olen olnud neist palju haigem. Tundsin rinnus tugevat valu. Olin haige kümme või 11 päeva niimoodi, et ei saanud üldse treenida. Ka pärast seda pole mul õnnestunud tugevaid treeninguid teha,“ selgitas ta, lisades, et on kaotanud seetõttu ka lihasmassi.