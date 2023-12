PÕNEV! Tallinn korraldab ülejärgmisel aastal suure slämmi turniiri

Võistluse ühe peakorraldaja Matthias Vuti sõnutsi tuli korraldusõiguse saamine mõnevõrra üllatusena. „Olime kindlad, et ühel hetkel me sellise turniiri Eestisse toome, aga et see juba 2025. aasta juhtub, oli pigem meile endale ka üllatus,“ lausus Vutt pressiteate vahendusel.

Tallinna Lauluväljakul toimuv major saab olema üks neljast suure slämmi võistlusest, mis 2025. aastal maailmas aset leiab. Vutt teadis märkida, et esmakordselt ajaloos toimuvad ühel aastal Euroopas kaks major'it. „Ajalooliselt on discgolf olnud võrdlemisi USA-keskne sport. On tore näha, et ala arengut koordineeriv PDGA [rahvusvaheline kettagolfiliit] on suunanud pilgud aina rohkem Euroopa poole,“ lisas ta.

Kui suvise EMi eelarve oli ca 300 000€, järgmise suve DGPT etapi eelarve ligi 600 000€, siis major'i puhul räägitakse juba ligi 800 000 - 900 000€ suurusest eelarvest. „Kuna major'i uudis on alles ahjusoe, siis pole me toetajatega konkreetselt sellest võistlusest veel kõneleda jõudnud. Samas oleme alates EMist rääkinud koguaeg pikast plaanist, mitte ühekordse võistluse korraldamisest. Nüüd on pika plaani redelil kolmas aste ka korralikult kinnitatud,“ muheles Vutt.

2025. aasta suure slämmi turniiri korraldusõigus haakub väga hästi ka Tallinna linna plaanidega. „Tallinnale on omastatud 2025. aastaks Euroopa spordipealinna staatus. Mis oleks ägedam, kui samal aastal sellise suurvõistluse korraldamine nii unikaalses asukohas, kui seda on Tallinna Lauluväljak,“ rõõmustas Vutt.