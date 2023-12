Raskustes Tartu rattaklubi leidis välismaalt uued sponsorid. Kirsipuu: midagi lihtsamaks tegelikult ei lähe

Rattaklubi Cycling Tartu teatas täna, et alustas koostööd Leedu energiaettevõtte Voltase ja Hiina rattariiete tootja CCN Sportsiga, kes said ka meeskonna nimisponsoriteks. Tiimi juht Jaan Kirsipuu tunnistas telefonitsi Õhtulehele, et on uute toetajate üle mõistagi väga tänulik, kuid paraku on tõsiasi see, et vee peal püsimiseks tuleb neil jätkuvalt võidelda.