Pekingi OMile pürginud Eesti tipplumelaudur Marten Kikas loobus võistlusspordist. „Ma ei suutnud lihtsalt enam leida motivatsiooni, et kõike uuesti nullist alustada.“

„Viimasel aastal kukkusin hooaja alguses õlale ning sain luumurru, siis olin ma pikalt haige ja lõpuks jõudsin hooaja keskpunkti sellisena, et enesetunne oli nõrk ja sõite vähe tehtud. Hooaeg lõppes õlaoperatsiooniga. Kui MK-sarja kvalifikatsioonist seetõttu ilma jäin, siis ma ei suutnud lihtsalt enam leida motivatsiooni, et kõike uuesti nullist alustada,“ sõnas Marten Kikas.

Kehva hooaja taga võis mingil määral olla just see, et ta tegi kõike üksinda. „Kui sa pead kõike ise otsustama, ilma, et keegi sind kõrvalt juhendaks, siis võib vigu sisse tulla ja see tekitab probleeme,“ tõdes ta.

Ometi ei tasu sellepärast, et sponsorid või toetajad puuduvad, kohe püssi põõsasse visata. „Jah, keeruline on oma kulude katteks raha leida, aga asju tuleb võtta rahulikult ja teha seda, mida saad oma jõududega teha. Alguses tuleb ära kasutada neid võimalusi, mis olemas on, sest alati saab edasi liikuda,“ lisas Kikas.