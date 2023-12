KONKURENTS NORRA MOODI: MK-sarja seitsmes mees ei mahu koondisesse...

Esiti üllatavana kõlav fakt muutub arusaadavaks, aga mitte vähem jaburaks, kui piiluda punktitabelis Christianseni kohale. Ta on maailmas seitsmes, aga Norras kuues… Viiele norralasele järgneb sakslane Philipp Nawrath.

Norra koondisel ongi kuus stardikohta. Christianseni positsiooni hõivab jaanuari esimesel nädalal Oberhofis 24aastane Johan-Olav Smördal Botn, kes pole kunagi varem MK-sarjas võistelnud. See-eest on ta tänavu tublisti esinenud IBU karikasarjas – Botn on jõudnud kõigil kaheksal individuaalvõistlusel poodiumile, neist viis võitnud.

„See on natuke sürreaalne,“ tunnistas Botn Norra rahvusringhäälingule (NRK). „See on mu esimene kord ja ma ei tea, mida endaga peale hakata. Läheb põnevaks.“

„Botn on väga tugev ja põnev sportlane, kes on esinenud IBU karikasarjas tipptasemel. Seepärast saabki ta võimaluse startida MK-sarjas,“ selgitas Norra koondise mänedžer Per Arne Botnan pressiteate vahendusel.

„Keegi pidi kahjuks talle ruumi tegema. See on väga karm. Ka meile, kes me otsustame.“

NRK ekspert Ola Lunde väljendas otsuse üle imestust, sest varem on IBU karikasarjast olnud väga keeruline tõusta keset hooaega eliitseltskonda. „Võib öelda, et peaaegu võimatu. Hea näide on Endre Strömsheim enne eelmise aasta jõule. Tarjei Bö pidanuks toona koha kaotama, aga seda ei juhtunud,“ meenutas Lunde.