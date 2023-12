Artti Aigro: „Ei tea, kas seda saab pidada kriisikoosolekuks, aga treeneritel oli pärast Ruka MK-d pikalt asju ajada jah.“

„Jõuludeni on veel aega,“ märkis ta telefonitsi Õhtulehele. „Neljapäeva õhtul tulen koju.“

Kui kahevõistlejad võiksid piltlikult öeldes vahepeal kasvõi Egiptuse püramiide kaema minna, siis suusahüppajate kalender on tihe. Verivorst ja hapukapsas jõuab vaevu ära seedida, kui juba on tarvis Oberstdorfis alustada nelja hüppemäe turneed (28. dets).

Aigrot on loodus õnnistanud kerge kondi ja kiire ainevahetusega, mis lubab jõuluroogasid nautida hüppemäel meetreid kaotamata. „Õnneks väga jälgima ei pea, aga eks võistluste ajal üritan ikka tervislikult toituda, mitte iga päev pitsat või burgerit sisse ajada,“ osutas ta.

Sloveenia mägikülas Kranjska Goras olla üks suurepärane pitsarestoran, kus suusahüppajad armastavad end Kaarel Nurmsalu sõnul MK-hooaja viimase hüppe järel oimetuks süüa. Kas rahvakeeli rämpstoit tuleb üldse niivõrd kaalutundlikul spordialal kõne alla ka võistlushooaja sees?

Lisaks uurisime, mis mõtteid on hooaja algus Aigro tekitanud. Mis on peamised murekohad? Kuidas on lood enesekindlusega? Milline meeleolu valitses Norra koondises ootamatult kehva hooaja alguse järel? Mis on MK-sarja üldliidri Stefan Krafti edu saladus? Millist nõu annaks Aigro 16aastasele Kaimar Vagulile MK-debüüdi eel?