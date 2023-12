Eesti lumelaudurid vallutavad mäenõlvade asemel tänavaid ja tahavad sügiseks valmis saada uue filmi

21-aastane Marko Malsub nägi noore poisina lumelauavideosid, mis ka teda alaga tegelema innustasid. Tänavatel sõitmine tuleneb rulatamisest ja ohtlikuks muudavad selle ümbritsevad elemendid. „Mind isiklikult on alati välismaa lumelaudurid inspireerinud, keda olen väiksest peale videodes näinud. See tekitas tunde, et tahaksin ka ise kunagi selliseid asju teha,“ selgitas Malsub, kes detsembri alguses Telliskivi Rail Jamil meeste seas kolmanda koha teenis.

Endise võistlussportlase Marten Kikase sõnul on oluline näidata, et lumelauatamine ei pea tähendama üksnes tippsporti. „Oluline on aru saada, et põhimõtteliselt võin ma ka enda tagahoovis solgitoru maha panna ja sealt alla lasta. Lumelaud on tegelikult justkui mingi pilpaga mäest alla sõitmine, mitte ainult trikkide tegemine,“ rääkis ta.