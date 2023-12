VIDEO | Drelli tööandja sai tiitlisoosiku üle magusa võidu

Sealt naastes sai end paremini käima Philadelphia, kes suutis korraks ka juhtima minna, ent siis õnnestus külalismeeskonnal kasvatada edu 12 punktile. Viimasel veerandil oli kärpis kodumeeskond taas kiiresti vahet ja pääses 6.28 enne lõppu Tyrese Maxey kolmesest 89 : 87 juhtima.

Sealt alates hoiti edu lõpuni. Philadelphial õnnestus küll 33 sekundit enne lõppu pärast Maxey järjekordset kolmest vähendada vahe minimaalseks (104 : 105), kuid enamaks nad siiski suutelised polnud.

Chicago tabas mängus väljakult 89 viskest 42 (47,2%), sealhulgas 29 kolmesest 12 (41,4%). Lauavõitluses jäid nad peale 45 : 44 ning tegid vastastest kaks pallikaotust vähem (10 vs 12). Philadelphia tabas väljakult 88 viskest 38 (43,2%), sealhulgas 32 kolmesest 11 (34,4%).

„Me kõik toetame üksteist, mis on nakkav,“ lausus matšijärgsel pressikonverentsil Vucevic. „Oleme mõned mängud ka võitnud, mis on positiivne. Meil on praegu kõigest 11 võitu ja 17 kaotust, aga loodetavasti oleme heal teel ning suudame samamoodi jätkata.“