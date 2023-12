Viaplay otsus šokeeris rootslasi

Majandusleht Dagens Industri kirjutab, et kui varem maksis seal kõige suurem spordipakett ehk Viaplay Total 549 Rootsi krooni kuus ehk pisut üle 49 euro, siis nüüd tuleb selle eest välja käia 699 krooni ehk 62,62 eurot – ehk hinnatõus on tervelt 27%.

Viaplay sipleb praegu tõsistes rahalistes raskustes. Rootsi meedia vahendab, et detsembris kvartali aruannet esitades oli nende kahjum üle 7,4 miljardi Rootsi krooni ehk enam kui 660 miljonit eurot. Võrdluseks: eelmise aasta detsembriks oli ettevõte teeninud kasumit üle 64 miljoni euro. Viaplay grupi aktsia on üksnes tänavusel aastal kukkunud 97 protsenti. Lisatakse, et nad on pidanud koondama 30 protsenti töötajatest.

Hiljuti selgus, et Viaplay jätkab Eestis tegutsemist 2025. aasta suveni. Mõistagi tekitab see palju küsimusi.