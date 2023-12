Väga rasked ajad seljataha jätnud Eliise Peterson püstitas kuus Eesti rekordit

Mullu novembris käis 31aastane sportlane seljaoperatsioonil, sest ühel diskil oli tsentraalne prolaps ja teine oli külgmiselt välja sopistunud ning surus enda taha kinni närvid ja kogus sinna ka veenid, mis oleks pidanud verd transportima.

„Kuidagi on juurdunud arvamus, et selja- või õlavigastusega jääb probleem sind saatma elu lõpuni ja enam ei saa paljusid asju teha. Tegelikult on võimalik kõigest paraneda. Minu taastumisprotsess oli küll pikk, aga nüüd olen jälle terve. Keskendun taas sellele, kuidas paremaid tulemusi saavutada,“ räägib Eliise.