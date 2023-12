Selgroogu vigastanud Aivar Rehemaa meenutas kiirabi ootamist: „Värisesin üleni. Kõik oli nii halvasti.“

Norra arst ütles Rehemaale, et halvatus polnud kaugel. „Nende keeles tähendab see ilmselt mõni millimeeter. Ega nad rohkem ei ütelnud. Võib-olla ei tahtnud. Pigem on nad üritanud hoida positiivset meelt, et kuule, ära põe! Kahe kuu pärast oled tagasi suusa peal,“ rääkis Eesti meeste murdmaasuusakoondise pealik.

Esmaspäeva pärastlõunal paistis Rehemaa kaamera vahendusel rõõmus ja rõõsa. Pikutas mõnusalt haiglavoodis ja viskas ajakirjanikega nalja. Laupäeva hommikul oli asi naljast kaugel.

Mõistis juba õhus, et asi on halb