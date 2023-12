Drell Chicago Bullsi pakkumisest: kui treener mind kabinetti kutsus, siis mõtlesin, et olin teinud midagi valesti

Viimased kaks aastat Bullsi farmklubis Windy City Bullsis mänginud 23aastane eestlane tunnistas, et kui meeskonna peatreener ta laupäeva varahommikul treeningul enda juurde kutsus, ei osanud ta oodata, et pakutakse sellist võimalust. Pigem kartis Drell, et jutuajamise põhjuseks oli see, et ta oli vahepeal mingisuguse pahandusega hakkama saanud.

Ääremängija avaldas intervjuus ka, et sai suvel väga ahvatleva pakkumise ka Euroopast, kuid otsustas siiski jätkata G-liigas, unistusega jõuda kunagi NBAsse. Nüüd on selle täitumine lähemal kui kunagi varem.