Tuuli Tomingas heast suusavormist: kõik on kuidagi paika loksunud ja sõita saab nii, et ei ole ainult elu ja surm

Kui laskesuusatamise MK-hooaeg algas Tuuli Tominga jaoks Östersundis vaevaliselt, et mitte öelda kurjakuulutavalt, siis edasi on asjad liikunud ülesmäge. Šveitsis Lenzerheides toimunud etapiga on kolmandik hooajast selja taha jäänud ning Tomingas on MK-sarja kokkuvõttes 17. kohal. Erilist rahulolu pakuvad sõiduajad, millega 28aastane sportlane on järjekindlalt mahtumas esikümnesse.