Lenzerheide MK | Kahe tiiru järel kõrgeimas konkurentsis püsinud Tomingas jäi napilt esikümnest välja

Braisaz-Bouchet kerkis 427 punktiga ka MK-sarja uueks üldliidriks. Teine on 417 punktiga pühapäeval viiendana lõpetanud norralanna Ingrid Landmark Trandevold ja kolmas 393 punktiga Elvira Öberg. Tomingal on koos 148 punkti, mis annab talle 17. koha.

Tomingas märkis võistluse järel ERRi otse-eetris, et koha mõttes oli ühisstardist võistlus kindlasti õnnestumine ja sõiduosa oli okei. Püstitiirus viimaste märkide juures tulnud möödalaskude kohta märkis ta, et asend kipub paigast ära minema ning see on asi, millega vahepealse aja jooksul – nüüd läheb MK-sari väiksele pausile ja uuesti võisteldakse uue aasta esimesel nädalavahetusel Oberhofis – tuleb kindlasti tegeleda.