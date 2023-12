Kas ja millal saab Drell NBAs väljakule? Esmajoones sõltub see Bullsi superstaaride saatusest

Eesti korvpallikoondislase Henri Drelli (23) NBA-unistuse täitumine on lähemal kui kunagi varem: Chicago Bulls andis teada, et on ääremängijaga sõlminud kahesuunalise lepingu, mis lubab tal lisaks G-liigas mängiva farmmeeskonna Windy City Bullsi esindamisele väljakule tulla ka NBAs palliva põhitiimi eest. Ent kui reaalne ikkagi on, et Drellist saab Martin Müürsepa järel teine Eesti korvpallur, kes maailma tugevaimas kossuliigas tõepoolest väljakule pääseb?