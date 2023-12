Pöörase statistika kokku saanud Rosenthal vedas tartlased võidule, kuid peatreener Vetra leidis ikkagi põhjust nurisemiseks

Tartu ülikooli spordihoonesse kogunes mängu vaatama ligi 600 inimest, kes nägid küllaltki sarnase stsenaariumiga mängu kui mõni päev varem Keila vastu. Avaveerandil sai kodumeeskond Märt Rosenthali vedamisel kätte 20punktilise eduseisu, mis veerandi lõpuks küll pisut sulas. Teisel veerandil näitasid mõlemad meeskonnad võitluslikku mängu ja et platsil oli palju ühise ajalooga mängijaid, läksid olukorrad vahel sportlikult teravakski. Mäng püsis Tartu kontrolli all ning Märt Rosenthali korv viis meeskonnad pikale pausile seisul 53 : 35.

„Meil jääb stabiilsusest puudu. Peame suutma hoida kogu mängu jooksul nii individuaalselt kui meeskonnana ühtlast joont,“ vahendati lätlase mõtteid pressiteates. „Meil on väga häid perioode, kui saame kaitses pidama, võitleme pallide pärast ja rünnak sujub. Ja siis ühtäkki ei jõua kaitsesse, jääme lauas hätta ja fookus kaob. Aga lõpuks spordis on ju peamine see, mida tabloo mängu järel näitab. Seni, kui seal on võidunumbrid, olen ma muidugi meeskonna üle uhke, aga eks treenerina tahaks neid halvemaid perioode ära hoida ja ühtlasemalt mängida.“