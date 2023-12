Lenzerheide MK | Lasketiirus suusad jalast võtnud norralane jõudis esimest korda elus poodiumile: „See oli aegade kõige stressirohkem olukord.“

Sekundid küll kadusid, ent manööver õnnestus. Ta tabas viiest lasust neli, aga kuivõrd Lägreid eksis samuti korra ning Strömsheim oli täna päeva parim suusataja, võitles ta end lõpuks ikkagi teiseks. See on 26aastase norralase, kes alustas jälitussõitu 12ndana, elu esimene poodiumikoht MK-sarjas. Senine tipptulemus oli neljas koht.

Vahetult pärast võistlust oli õhus variant, et Strömsheimi tulemus tühistatakse, sest reeglite järgi ei tohi sportlane minna tulejoonelt ettepoole, aga et ohtlikku olukorda ei tekkinud, jääb tema teine koht jõusse.

„Meil oli õnne,“ tõdes Norra koondise treener Siegfried Mazet NRK-le. „Rääkisin võistluste direktoriga, kes ütles, et nad vaatasid videot neli-viis korra ja jõudsid järeldusele, et ohtu polnud ja kõik oli korras.“

Strömsheim tunnistas, et tal polnud aimugi, et kohtunikud arutasid juhtunut ja õhus oli ka tema diskvalifitseerimine. „Tean seda, et lasta ei tohi ilma suuskadeta, aga ei olnud kursis, et mu tänane tegevus on keelatud,“ ütles ta.