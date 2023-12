MM-sarjas tehti suur muudatus, fännid on pahased: WRC-le meeldib endale jalga tulistada

Nagu oli FIA kinnitanud juba varem, siis on selle peamiseks eesmärgiks lisada põnevust pühapäevasesse ja ühtlasi viimasesse võistluspäeva. Kui siiani on pilootidel olnud kombeks hoida ralli lõpu lähenedes rehve punktikatseks, siis uue süsteemiga ei tasu see end enam ära.