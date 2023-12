Lenzerheide MK | Suusarajal vägevat minekut näidanud Tomingasele sai saatuslikuks viimane lasketiir

Ta tõdes aga, et on lasketiirudes praegu ebastabiilne ka treeningutel. „Üleüldse on laskmine praegu selline, et iial ei tea, mis tuleb. Trennides võin ka lasta neli järjest [täpselt] ja siis võib tulla ootamatult neli möödalasku. Mul on see hästi muutlik ja loomulikult ei saa sellise laskmise pealt väga suurt enesekindlust tekkida ja eks see täna kajastus väga ilmekalt,“ lausus Tomingas.