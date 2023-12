Ramsau MK | Ilves tegi pika puuga karjääri tipptulemuse

Eile suusavalikuga alt läinud ja hüppemäel tuulega ebaõnne kogenud eestlane tõestas taas, et on tugevam kui iial varem. Ta polnud Ramsaus, kus on sarja üks raskemaid suusaradu, veel kunagi esikümnesse murdnud, senine tipptulemus oli eilne 13. koht.