Eva-Lotta Kiibus: see aasta on olnud ääretult keeruline ja raske

2020. aasta EMil seitsmenda koha saavutanud Kiibus on vigastustega hädas olnud juba 2021. aasta kevadest. Pekingi taliolümpiamängudel sai ta 21. koha, kuid tunnistas pärast võistlust, et oli lähedal ka sellele, et ei sõida valu tegevate jalgade pärast üldse olümpiale. Tema toonane treener Anna Levadi lisas, et Kiibuse probleemidega olid tegelenud parimad arstid, kuid valu ei kadunud. „See, kui palju pisaraid ta on sel aastal valanud... Ma arvan, et ta on terve elu pisarad ära valanud. Ja sellest oli jube kahju. Ma ei saa teda aidata ega treenida. Kuidas sa treenid, kui pole jalgu?“ küsis Levandi retooriliselt.