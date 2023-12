Lenzerheide MK | Covidit põdenud Siimeri vorm hakkab vaikselt tagasi tulema, Ränkeli püstitiir oli tõeline ikaldus

Kuus aastat tagasi Hochfilzenis sprindi maailmameistriks kroonitud Dollile tõi esikoha kindel tegutsemine lasketiirus: Norra äss Johannes Thingnes Bö oli rajal küll päeva kiireim, kuid et tema pidi läbima ka ühe trahviringi, kaotas ta finišis sakslasele 5,4 sekundiga. Kolmandana mahtus autasustamispoodiumile Dolli koondisekaaslane Philipp Nawrath (1; +36,8). Neljandat kohta jäid jagama norralane Sturla Holm Lägreid (0; +39,1) ja sakslane Philipp Horn (1, +39,1) ning kuues oli sakslane Johannes Kühn (0; +44,3).

Eestlasi oli võistlustules kolm, kellest parimana sai Kristo Siimer Siimer 52. koha (1; +2.34,0) ja pääses tänu sellele ka jälitussõitu. Raido Ränkeli sai 93 lõpetanu seas 76. (5; +32,6) ja Marten Aolaid 91. koha (3; +5.02,4).

Sõiduaegade võrdluses oli Ränkel 44. (+1.36,6 Böle), Siimer 72. (+2.21,8) ja Aolaid 92. (+3.46,1). Tiirudes andsid kõige kiiremat tuld 17. koha saanud austerlane Simon Eder ja 41ndana lõpetanud kanadalane Adam Runnalls (mõlemad 41,9). Siimer oli laskekiiruselt 34. (50,8), Ränkel 83. (1.01,4) ja Aolaid 85. (1.02,9).

Vahepeal Covidit põdenud Siimer tunnistas sõidu järel ERRi intervjuus, et eelmisel nädalavahetusel Hochfilzenis võisteldes oli ikka väga raske, aga nüüd tundis, et vorm on hakanud tagasi tulema ja ta suutis natuke rohkem pingutada.

„Praegu kõige rohkem ootan homse jälitussõidu finišit ja siis ootan jõule,“ lisas Siimer.

„Püsti ikaldus ikka väga jah,“ nõustus teises tiirus neli märki üles jätnud Ränkel ERRi intervjuus, et laskmine oli paras katastroof. „Ma ei teagi, kas jaksan seda aega ära oodata [kui võistlustel ka püstitiirus asjad õnnestuvad], aga loodan, et tuleb ikkagi veel see hooaeg. Ausalt: trennis tuleb, võistlustel millegipärast ei taha välja tulla.“

Aolaid lausus omalt poolt ERRi intervjuus, et hooaja eel Idre katsevõistlustel läksid tal asjad veel õiges suunas, kuid esimesel MK-etapil Östersundis haigestus temagi Covidisse ning nii läks vahepealne hüva rütm kaotsi. Et tagasi ree peale saada, tuleks Aolaidi sõnul umbes nädala jagu treeningutel rassida ja siis taas tasapisi võistlema hakata.