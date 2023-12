Kotsar tegi vägeva partii, aga Baskonia üliraske seeria lõppes valusa kaotusega

Seejuures oli Baskonia ka täna pikalt mängus sees – esimene veerandaeg läks aia taha, kui see kaotati 15 : 24, ent siis sai kodumeeskond mängu sisse. Poolajaks oli Baskonia juba 43 : 42 peal ning edasi läks punkt-punktis.

Baskonia ronis veel nelja punkti kaugusele, aga saatuslikuks said lõpuminutitel eksitud vabavisked. Lõpuks tuli leppida 81 : 91 kaotusega.

Tõsi on aga see, et palju kergemaks Baskonial ei lähe – ühe puhkepäeva asemel saadakse nüüd kaks ja järgmine kord tullakse platsile „alles“ pühapäeval, kui mängitakse võõrsil Barcelonaga.